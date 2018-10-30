У Київській області призначили нового губернатора: що про нього відомо

Новим головою Київської обласної держадміністрації став Олександр Терещук. Він вступив на посаду з вівторка, 30 жовтня.

Відповідний указ оприлюднили у прес-службі Адміністрації президента України. До цього Терещук займав посаду начальника Національної поліції у Києві і був першим заступником голови Одеської обласної державної адміністрації.

"Призначити Терещука Олександра Дмитровича головою Київської обласної державної адміністрації із 30 жовтня 2018 року з оплатою згідно із законодавством", — йдеться у президентському указі.

Олександр Терещук РІА Новини

Про новопризначеного губернатора Київщини також відомо, що він є випускником Київської вищої школи МВС і з 1984 року працював у правоохоронних органах. Кар'єру розпочав міліціонером на залізничній станції "Христинівка" у Черкаській області, потім вступив на службу в Києві.

На посаду голови Київської ОДА Кабінет міністрів рекомендував його 24 жовтня 2018 року.

Зазначимо, що попереднім обласним головою із жовтня 2016 року був Олександр Горган.

Як писав OBOZREVATEL, із посту керівника столичної поліції Терещук пішов у 2015 році. Він спростовував своє звільнення і заявив, що зміна посади пов'язана зі скороченням.