У Київ привезуть "булаву", з якою Зеленський знімався в серіалі "Слуга народу"

14 жовтня в День захисника України і Покрову, у Київ передадуть "президентську булаву", з якою Володимир Зеленський в ролі Голобородька знімався у серіалі "Слуга народу". Вона проїде всіма районами столиці.

Про це розповів народний депутат партії "Слуга народу" Микола Тищенко в Facebook. Вона зазначив, що політсила ухвалила рішення провезти булаву Україною, нібито щоб "кожен українець згадав, що ми волелюбний народ". За словами Тищенка, кожен киянин зможе відчути "всю силу президентської влади в своїх руках".

"Саме напередодні Дня українського козацтва ми, команда президента, вирішили провезти Президентську булаву України. Щоб кожен українець згадав, що ми – волелюбний, сильний і відповідальний народ. Майбутнє України залежить тільки від нас. Ми творимо історію", – написав нардеп.

Тищенко нагадав, що булава для українців – це символ влади і мужності.

"Спочатку вона була символом козацької слави. Потім стала гетьманським клейнодом. А зараз це символ президентської влади в Україні. Зараз настав наш шанс в черговий раз проявити свій козацький характер. І 25 жовтня зробити правильний вибір заради майбутнього України", – написав політик.

Відзначимо, до цього "булава Голобородька" побувала в Миколаєві та Одесі. Реквізит з серіалу передається в рамках туру "Президентська булава", мета якого – об'єднати Україну.

Булаву Голобородька привезуть у Київ Микола Тищенко / Facebook

Микола Тищенко / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Миколаєві народний депутат Ігор Негулевский булавою Володимира Зеленського з серіалу "Слуга народу" прогнав чайок з акваторії. При цьому він побічно згадав кандидата в мери міста Владислава Чайку – шурина глави ВРУ Дмитра Разумкова.