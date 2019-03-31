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/політика

У Києві створено об’єднаний громадсько-добровольчий штаб, який стежитиме за виборами

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У Києві під час виборів працюватиме об’єднаний громадсько-добровольчий штаб "Контроль за виборами. Громадянське суспільство в дії", який буде стежити за виборами, проводити екзит-пол та повідомлятиме про хід голосування.

Про це повідомили представники штабу на прес-конференції у Києві.

Об’єднаний штаб "Контроль за виборами. Громадянське суспільство в дії" створений для того, щоб у день виборів президента України-2019 здійснювати збір, аналіз і оприлюднення інформації щодо процесу виборів, стежити ти за перебігом голосування, оперативно реагувати на повідомлення про порушення чи зловживання на дільницях.

"Наше завдання – проконтролювати процес проведення виборів об’єднаними зусиллями. Нам вважливо, щоб зміна чи залишення влади відбулось у легітимний спосіб", - сказав голова Координаційної ради добровольців і волонтерів НФТУ, голова ГО "#ДІЯ" Андрій Шараскін.

За його словами, штаб коментуватиме екзит-поли.

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"Станом на сьогодні майже 1000 спостерігачів від наших організацій, які зареєстровані в ЦВК. Волонтери, кожен у своєму регіоні слідкуватиме, щоб все в законний спосіб відбувалось. Здійснюється і паралельний підрахунок голосів. У полях здійснюється дослідження: збирається інформація, починаючи від явки до наміром про те, що куди люди схиляються", - повідомив він.

До складу штабу входять Координаційна рада добровольців і волонтерів Національного форуму "Трансформація України", громадська платформа "#ЗахистиCвійГолос", мережа активних громадян #SPILNO, міжнародна організація #GlobalUkraine, ініціатива "#ТвійГолос", "ГРОМ ЦВК" – громадський контроль за виборами президента України, Громадська ініціатива "Стрілецький легіон" та інші.

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Місце
УкраїнаКиїв
Тег
Выборы 2019
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