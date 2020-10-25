У Києві опитування Зеленського проводять неповнолітні, – журналістка

Мирослав Семенюк політика 09:54, 25.10.2020

У Києві опитування президента України Володимира Зеленського проводять неповнолітні.

Як повідомила в Twitter журналістка Яна Супоровська, на одній з дільниць були помічені дівчата-інтерв’юерки, яким ще немає 18 років (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Повідомила поліцію. Дівчата кажуть, їм у Instagram замовили", – зазначила вона.

На іншій дільниці опитування Зеленського проводять молоді хлопці.

Опитування Зеленського проводять неповнолітні дівчата
Twitter Яни Супоровської
Опитування Зеленського проводять молоді хлопці
Telegram @Enajj
Скрін Twitter

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