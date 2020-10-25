У Києві опитування Зеленського проводять неповнолітні, – журналістка
У Києві опитування президента України Володимира Зеленського проводять неповнолітні.
Як повідомила в Twitter журналістка Яна Супоровська, на одній з дільниць були помічені дівчата-інтерв’юерки, яким ще немає 18 років (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Повідомила поліцію. Дівчата кажуть, їм у Instagram замовили", – зазначила вона.
На іншій дільниці опитування Зеленського проводять молоді хлопці.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
13 жовтня президент України Володимир Зеленський записав звернення до українців, закликавши їх прийти на виборчі дільниці для участі в місцевих виборах 25 жовтня, щоб в тому числі відповісти на п'ять важливих для суспільства питань.
В Офісі президента зазначили, що опитування не матиме юридичних наслідків, а таким чином влада хоче дозволити українцям самостійно визначити свої базові очікування щодо курсу розвитку країни.
Всеукраїнське опитування профінансує партія "Слуга народу".
Дослідження показало, що 41% українців не стануть довіряти результатам опитування, яке ініціював Зеленський.
OBOZREVATEL веде текстову трансляцію з виборчих дільниць, де проходить опитування Зеленського.