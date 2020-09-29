У Києві назвали 3 головні забруднювачі повітря

Гліб Іванов політика 09:30, 29.09.2020 Оновлено: 10:34, 29.09.2020

Щороку якість повітря в Києві погіршується. Головним забруднювачем повітря в столиці є автотранспорт. У такій ситуації мали б наполегливіше діяти екоактивісти.

Про це директор "Київського еколого-культурного центру" Володимир Борейко розповів у коментарі 24 каналу.

За його словами, забруднення повітря від автотранспорту становить 80%, а далі вже – від ТЕЦ і промислових підприємств.

"Столичний транспорт – це масштабна проблема, яка потребує комплексного розв’язання. Проте останнім часом практично нічого не робиться. За сім років не відкрито жодної станції метро. А кожна станція – це суттєве розвантаження вуличних магістралей. Також влада столиці обіцяла віддати пріоритет електричному транспорту – трамваям і тролейбусам. Але в місті, як і раніше, домінують автобуси. Ну і зовсім сумна ситуація з вантажівками і дизельними авто, яких неприпустимо багато на вулицях Києва", – розповів Борейко.

Про те, що у столиці критично велика кількість машин із низьким рівнем фільтрації вихлопних газів, відомо вже давно. Це і старі авто, багато з яких "кіптять повітря" ще з радянських часів. І згадані "дизелі", які, згідно з дослідженнями ICCT, у міських умовах викидають більше окису азоту, ніж навіть вантажівки. Але найболючішого удару Київ зазнав після того, як почали активно завозитися вживані автомобілі з Європи і США. Здебільшого вони вже не відповідали екологічним стандартам. А в Україні до того ж не отримували належного технічного обслуговування. Як наслідок, хороші друзі київських водіїв – "євробляхи" стали одночасно й ворогами киян.

У такій ситуації мали б наполегливіше діяти екоавтивісти, головне завдання яких, до речі, – контролювати дії влади в галузі охорони довкілля та за потреби – проводити екологічні акції. Для порівняння – на початку вересня вищезгадані власники авто на єврономерах зібрали в Києві протест під стінами Верховної Ради. Приблизно дві тисячі власників "євроблях" вимагали… здешевити процес розмитнення автомобілів в Україні. Якщо влада піде на поступки, то старих авто на вулицях України стане ще більше. Чи буде відповідь екоактивістів? Велике питання.

Нагадаємо, що в Запоріжжі відбулася екоакція, учасники якої не змогли пояснити її мету. Водночас її учасники отримали звинувачення в тому, що вони проводять такі акції лише перед виборами. Як повідомив глава ОДА Запоріжжя, востаннє така акція відбулася якраз п'ять років тому перед виборами.

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