У Борисполі повісили перевернуті білборди на підтримку кандидата в мери Борисенка

У Борисполі Київської області з'явився перевернутий рекламний білборд кандидата у мери від партії "Європейська солідарність" Володимира Борисенка.

Відповідне фото оприлюднили у Facebook-спільноті "Мій Бориспіль". У повідомлені сказано, що таких бордів у місті два. Чи спеціально це було зроблено, нині невідомо (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

У спільноті також зазначили, що жоден кандидат на посаду міського голови "так себе не рекламував".

"У Борисполі з'явилися борди Володимира Борисенка з дуже незвичного ракурсу. Поки що помічено лише два рекламні щити. Важко сказати – це зроблено спеціально чи ні. Але, принаймні, так ще жоден кандидат у мери себе не рекламував", – зазначили у повідомленні.

Білборд Володимира Борисенка у Борисполі Мій Бориспіль / Facebook

Мій Бориспіль / Facebook

Пізніше на дивний перформанс звернув увагу блогер андрій Карпов (Полтава). У відеозверненні у Facebook, яке він зняв разом із Борисенком, блогер зазначив, що у Полтаві і Кременчуці також створюють перешкоди для "ЄС", але у Борисполі перевершили.

"Я такого ще не бачив. Повісити білборд верх ногами – це успіх!" – сказав Карпов.

"Ти ж знаєш, що у нас є порох і ми можемо дати вогню! Підгорає, мабуть, у когось", – відповів на це Борисенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Житомирі на білбордах, які рекламують кандидата в місцеві депутати від "СН", виявили дві граматичні помилки.

У мережі з'явилося відео з моментом виправлення помилки на передвиборчому борді представників партії "Слуга народу" на Закарпатті. На ньому зображено, як чоловік піднімається сходами до плакату і наклеює на нього фрагмент з комою, якої не вистачало в слогані.