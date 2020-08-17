Цепкала в Києві змусили попросити вибачення за "громадянську війну" на Донбасі. Відео

Активісти зустріли в Києві білоруського опозиційного політика Валерія Цепкала і змусили його перепросити за слова про "громадянську війну" на Донбасі.

Як повідомляє Telegram-канал "Останній Блокпост", "невідомі українські націоналісти" зустріли Цепкала на вулиці (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Цепкало вибачився перед українським народом і визнав, що сказав це необдумано та насправді не розібрався в питанні", – йдеться в повідомленні.

На відео Цепкало попереджають, що людей, які хочуть розгойдувати ситуацію в Україні, "швиденько знаходять".

Також йому пояснили, що на Донбасі йде російсько-українська війна, в якій вже 14 тисяч загиблих.

"Я помилився... Ну вибачте... Я напишу на Facebook..." – пообіцяв політик.

Cкрин Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Валерій Цепкало виїхав із Москви і тепер перебуває в Києві.

В ефірі 4 каналу Цепкало висловив думку, що на Донбасі йде "громадянська війна", в якій воюють громадяни однієї країни.