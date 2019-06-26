"Це реванш": В'ятрович забив на сполох через проспекти Бандери і Шухевича

Рішення Окружного адмінсуду Києва скасувати перейменування двох проспектів столиці на честь лідерів ОУН-УПА Степана Бандери та Романа Шухевича не має юридичних підстав.

Таку заяву зробив в ефірі ObozTV директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Він назвав рішення суду спробою проросійського реваншу, яка отримає відсіч в українському суспільстві.

"Жодних юридичних підстав для такого рішення я не бачу. Очевидно, що це рішення має виключно політичний характер. Мені зрозуміло, чому воно так довго ухвалювалося. Нагадаємо, що суд тривав три роки, хоча жодних підстав для такого затягування ухвалення по суті простого рішення не було", – зазначив директор УІНП.

В'ятрович наполягає, що перейменування проспектів у Києві відбулося з дотриманням всіх передбачених законом процедур.

"Не було чого оскаржувати, не було чого скасовувати судом. На жаль, ми живемо в країні, де суди вичікують зміни політичної ситуації й відповідно до цього ухвалюють рішення. Саме таким мені здається рішення, яке було ухвалено 25 червня. Воно є елементом якогось проросійського реваншу в Україні, який проявляється в різних речах, зокрема в тому, що трапилося в Харкові, в рішенні міськради щодо перейменування проспекту Григоренка на Жукова. Очевидно, що це вимагає від нас готовності й рішучих дій, щоб зупинити реванш", – заявив він.

Директор УІНП нагадав, що закон про декомунізацію зараз розглядається в Конституційному суді. Водночас він запевнив, що "за процедурою і змістом закон і його положення не суперечать нинішній Конституції".

"У будь-якому випадку я впевнений, що це та червона лінія, яку українське суспільство не дасть перетнути жодним політикам і суддям. Очевидно, що якщо будуть спроби активно наступати на декомунізацію, це викличе дуже гостру реакцію з боку громадськості. Упевнений, що ми побачимо це вже на прикладі спроб скасування перейменувань, пов'язаних із Бандерою і Шухевичем", – підкреслив В'ятрович.

ternopoliany.te.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, до декомунізації в 2016-2017 роках проспекти Бандери і Шухевича мали назви Московський і Генерала Ватутіна відповідно. Український інститут національної пам'яті має намір подавати апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва про скасування перейменування.

Раніше в Харкові міськрада проголосувала за повернення назви проспекту Жукова, який у 2016 році був перейменований на проспект Григоренка в рамках декомунізації.

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