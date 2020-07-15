"Тищенко розвозить Spotify": у мережі висміяли курйоз із кандидатом у мери Києва

Народному депутату від "Слуги народу" Миколі Тищенку жартома порадили "приписати" собі заслугу запуску в Україні музичного сервісу Spotify.

У Facebook блогер Максим Щербина нагадав відео річної давнини, де Тищенко "відривався" під музику, а також натякнув, що тепер нардеп може використовувати ще один прийом для того, щоб сподобатися киянам.

"Микола Тищенко розвозить Spotify виборцям Борщагівки. "Друзі – це перемога! Мої депутатські запити були почуті, щоб ви були почуті, – заявив Микола на не своїй сторінці в Фейсбук. – Нарешті, Швеція йде назустріч киянам. Бездоганні рекомендації, величезна фонотека, плейлисти від кураторів. Як я, тільки стримінг. Як пісок, тільки музика", – пожартував Щербина.

Блогер згадав інцидент на початку червня, коли Тищенко вирішив досипати пісок на дитячих майданчиках, використавши цю акцію, як піар перед виборами.

Тищенко Микола - Округ 219 / Facebook

Тищенко Микола - Округ 219 / Facebook

Тищенко Микола - Округ 219 / Facebook

Як писав OBOZREVATEL, раніше депутат Київради від ВО "Свобода" Ігор Мірошниченко звинуватив нардепа Миколу Тищенка в спробі підкупу киян перед місцевими виборами за допомогою "краденого піску".

За даними свободівця, боротьбу за мерське крісло Тищенко вирішив вести, що називається, дешево і сердито: розвозячи по одному з районів Києва пісок для дитячих пісочниць. Мірошниченко стверджує: Тищенко тут істотно "заощадив", адже цей пісок був отриманий без усяких дозволів і ліцензій.