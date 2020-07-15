"Тищенко розвозить Spotify": у мережі висміяли курйоз із кандидатом у мери Києва
Народному депутату від "Слуги народу" Миколі Тищенку жартома порадили "приписати" собі заслугу запуску в Україні музичного сервісу Spotify.
У Facebook блогер Максим Щербина нагадав відео річної давнини, де Тищенко "відривався" під музику, а також натякнув, що тепер нардеп може використовувати ще один прийом для того, щоб сподобатися киянам.
"Микола Тищенко розвозить Spotify виборцям Борщагівки. "Друзі – це перемога! Мої депутатські запити були почуті, щоб ви були почуті, – заявив Микола на не своїй сторінці в Фейсбук. – Нарешті, Швеція йде назустріч киянам. Бездоганні рекомендації, величезна фонотека, плейлисти від кураторів. Як я, тільки стримінг. Як пісок, тільки музика", – пожартував Щербина.
Блогер згадав інцидент на початку червня, коли Тищенко вирішив досипати пісок на дитячих майданчиках, використавши цю акцію, як піар перед виборами.
Як писав OBOZREVATEL, раніше депутат Київради від ВО "Свобода" Ігор Мірошниченко звинуватив нардепа Миколу Тищенка в спробі підкупу киян перед місцевими виборами за допомогою "краденого піску".
За даними свободівця, боротьбу за мерське крісло Тищенко вирішив вести, що називається, дешево і сердито: розвозячи по одному з районів Києва пісок для дитячих пісочниць. Мірошниченко стверджує: Тищенко тут істотно "заощадив", адже цей пісок був отриманий без усяких дозволів і ліцензій.