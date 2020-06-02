Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко оголосив, що він братиме участь у праймеріз на посаду мера Києва.

В Instagram він написав, що "відчуває потужну підтримку жителів столиці".

Микола Тищенко strana.ua

"Я відчуваю потужну підтримку киян як столичний мажоритарник, і не можу їх підвести", – зазначив нардеп.

Також Тищенко наголосив, що кияни переможуть, незалежно від того, хто переможе серед "слуг народу".

"Незалежно від того, хто серед нас переможе, перемогу насамперед здобудуть кияни, які підтримають партію "Слуга народу" на виборах до Київради та кандидата на посаду мера", – написав він.

Нардеп додав, що праймеріз для всіх учасників стане "періодом народження нових ідей і шляхів досягнення".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Микола Тищенко оприлюднив свою декларацію за 2019 рік. У ній він серед іншого вказав кілька квартир, 17 годинників, автомобіль, ресторани, а також сумки і коштовності дружини.

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