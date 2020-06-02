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2 червня • оновлено в 21:45
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/ політика

Тищенко оголосив про участь у праймеріз на посаду мера Києва

1.8т
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Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко оголосив, що він братиме участь у праймеріз на посаду мера Києва.

В Instagram він написав, що "відчуває потужну підтримку жителів столиці".

Микола Тищенко

Микола Тищенко

strana.ua

"Я відчуваю потужну підтримку киян як столичний мажоритарник, і не можу їх підвести", – зазначив нардеп.

Також Тищенко наголосив, що кияни переможуть, незалежно від того, хто переможе серед "слуг народу".

"Незалежно від того, хто серед нас переможе, перемогу насамперед здобудуть кияни, які підтримають партію "Слуга народу" на виборах до Київради та кандидата на посаду мера", – написав він.

Нардеп додав, що праймеріз для всіх учасників стане "періодом народження нових ідей і шляхів досягнення".

Зважаючі на Досить жвавих Інтерес киян та Журналістів, хочу повідоміті: я йду на партійній праймеріз. Я Відчуваю Досить потужного підтрімку киян як столичний мажоритарник и не можу їх підвесті! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Разом з тим хочу звернути до всіх колег, хто виявило таке бажання. Пропонуймо конструктив! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Друзі! Вірю, что для усіх учасников праймеріз буде періодом народження Нових Ідей та Шляхів Досягнення, вокруг якіх об'єднаються кияни. І Незалежності від того, хто переможе среди нас, победу самперед здобудуть кияни, Які підтрімають партію Слуга народу на ВИБОРИ до Кіївраді та кандидата на посаду міського голови! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Я виступала за Нові підході, за Нові та чесні правила, за Нові Ідеї та Сенсі. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ PS Пішов агітуваті колег та ділитись своими напрацюваннямі.

Публікація від Микола Тищенко (@nikolaytyshchenko)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Микола Тищенко оприлюднив свою декларацію за 2019 рік. У ній він серед іншого вказав кілька квартир, 17 годинників, автомобіль, ресторани, а також сумки і коштовності дружини.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Вибори в Києві
Особа
Микола Тищенко
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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