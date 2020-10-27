Сюмар виявила фальсифікації на виборах у Борщагівській ОТГ: на неї напали

У Борщагівській ОТГ на Київщині, де за попередніми підрахунками голосів перемагає кандидат від партії "Європейська солідарність", відбувається масовий підкуп і фальсифікація результатів.

Про це повідомила народна депутатка Вікторія Сюмар під час включення на телеканалі Прямий. Як інформує пресслужба "Європейської солідарності", нардепка зазначила, що у приймальні нинішнього голови Софіївської Борщагівки Олексія Кадебського виявила великі суми готівки, списки виборців із підписами, протоколи з мокрими печатками, пачки паспортних даних (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Також вона повідомила, що коли вона намагалася потрапити на засідання ДВК, на неї скоїли напад заступник Олексія Кадебського та завгосп, який перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

Водночас, за словами журналістів, які перебувають на місці події, п’яний завгосп також покусав одного з кандидатів у депутати ОТГ. У будівлі, де відбуваються події, знаходиться Територіальна виборча комісія, яка приймає протоколи із 17 виборчих дільниць Борщагівської ОТГ, там же знаходиться одна з ДВК, і кабінет чинного голови Петропавлівської Борщагівки Олексія Кадебського, який також є кандидатом на посаду голови ОТГ.

Три дільниці, на яких перемогу отримав Кадебський, вже здали протоколи. Інші 14 дільниць, де отримує перемогу кандидат від партії "Європейська солідарність" Олесь Кудрик, чомусь не приймаються. Протоколи відправляються безкінечно на уточнення, щоб викривати дані – говорить представник "ЄС" Владислав Дзівідзінський. Він зауважив, що за першими протоколами перевага кандидата від партії "Європейська солідарність" складає 10%-12%.

"Зараз відбуваються слідчі дії. Сьогодні перенесли засідання територіальної виборчої комісії. Я намагалася зайти в кабінет пана Кадебського, щоб попередити його про неприпустимість фальшування. Тут знаходилася його секретарка. Я побачила прямо у неї не столі протоколи з мокрими печатками. Я намагалася це сфотографувати. Туди залетіли двоє людей, вони мене грубо виштовхували і дали навіть по ребрам трохи. Я викликала поліцію. Поліція знайшлася швидко", – розповідає телефоном Вікторія Сюмар.

"Зараз слідчі дії показали, що в цьому кабінеті була повна чорна бухгалтерія. Тобто тут зараз виявлено і списки виборців, і паспортні дані виборців, і гроші в кульку, і сфальшовані посвідчення членів ТВК, і навіть протоколи, на яких стоять мокрі печатки і які просто заповнювали", – зазначила Сюмар.

"Тобто людина в той момент, коли я просто зайшла у приймальню, заповнювала протоколи, фактично фальшувала вибори. І очевидно це викликало таку агресію відносно мене", – зазначила Сюмар.

"Я хочу подякувати працівникам поліції, які швидко спрацювали. І власне кажучи, слідчі дії, коли виламувати двері в цей кабінет, з якого мене виштовхували і швидко закрили ті люди, – з’ясували і знайшли всі ці фактичні докази фальшування виборів у Борщагівській ОТГ", – говорить народна депутатка.

"Я написала заяву за фактом перешкоджання діяльності народного депутата. Це кримінальна стаття. Але очевидно, що не лише те, що мене побили, є головним порушенням. Очевидно, що те, що виявили в результаті слідчих дій – цілу чорну бухгалтерію фальсифікації виборів, це є кримінальне правопорушення. Все це фіксується зараз Національною поліцією. Складаються відповідні протоколи з понятими. Все це зараз буде вийматися для того, щоб були проведені слідчі дії. Я розумію, що пану Кадебському зараз напевно неприємно програвати після того, як він просидів 30 років на посаді сільського голови Петропавлівської Борщагівки, але я думаю, що він є під серйозним ризиком кримінальної відповідальності", – наголосила Вікторія Сюмар.

Facebook / Вікторія Сюмар

Facebook / Вікторія Сюмар