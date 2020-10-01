Сюмар – про Марину Порошенко: вона буде класним депутатом і змінить Київ

Дружина п'ятого президента України Марина Порошенко, яка очолила виборчий список політичної партії "Європейська солідарність" до Київської міськради, буде ефективним депутатом і зможе багато чого змінити у столиці.

Про це в інтерв’ю "Главкому" заявила народна депутатка із фракції "ЄС" Вікторія Сюмар. За її словами, Порошенко відповідально ставиться до роботи і готова робити зміни у Києві.

"Марина Порошенко буде класним депутатом, я в цьому впевнена. Вона дуже відповідально ставиться до того, що робить, глибоко розбирається в усіх паперах, усіх програмах. Коли вона побачила, що в Києві на розвиток інклюзивної освіти на наступні роки виділені нулі, для неї це певний виклик, і вона точно це змінить. Як і багато інших речей, пов’язаних, скажімо, з медициною", – наголосила Сюмар.

Вона впевнена, що Марина Порошенко, як депутат Київради, "ще багатьох здивує в сенсі вміння досягати поставлених цілей". "І ці цілі будуть не так політичного характеру, як конкретного", – зазначила представниця "Європейської солідарності".

Відповідаючи на запитання, хто міг підштовхнути Марину Порошенко йти в політику, Сюмар висловила переконання, що рішення балотуватися до Київради дружина п’ятого президента ухвалювала самостійно.

"Це – однозначно. Для неї це виклик, з яким, я впевнена, вона впорається. Марина з тих людей, які можуть довго думати, але якщо вже щось вирішують, то йдуть до кінця", – наголосила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марина Порошенко заявила, що ситуація з поширенням коронавірусу в Україні дуже тривожна, а дії влади недостатні і непрофесійні. Лікарі позбавлені захисту, а лікарні ледве справляються з напливом хворих.