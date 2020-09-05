Стало відомо, хто вирішив зробити з Верещук "Мері Поппінс"

Рекламний ролик з кандидаткою в мери Києва від "Слуги народу" Іриною Верещук, яка "літала" над містом, знімав режисер і генеральний продюсер телеканалу "Наш" Євген Дудник.

Про це стало відомо завдяки сторіс в Instagram Дудника (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

На знімку Дудник тримає за ногу Верещук або її дублершу, підвішену на канатах в образі героїні казкових повістей Мері Поппінс.

"Сьогодні в Києві дощ, вітер поривчастий. Але я вас утримаю, мої гарненькі", – свідчить напис на фото.

Скрін Instagram

Відзначимо, що власником телеканалу "Наш" є колишній народний депутат від "Опозиційного блоку" Євген Мураєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL: