Стало відомо, хто вирішив зробити з Верещук "Мері Поппінс"

Верещук під час зйомок ролика "літала" над Києвом.
Рекламний ролик з кандидаткою в мери Києва від "Слуги народу" Іриною Верещук, яка "літала" над містом, знімав режисер і генеральний продюсер телеканалу "Наш" Євген Дудник.
Про це стало відомо завдяки сторіс в Instagram Дудника (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
На знімку Дудник тримає за ногу Верещук або її дублершу, підвішену на канатах в образі героїні казкових повістей Мері Поппінс.
"Сьогодні в Києві дощ, вітер поривчастий. Але я вас утримаю, мої гарненькі", – свідчить напис на фото.
Скрін Instagram
Відзначимо, що власником телеканалу "Наш" є колишній народний депутат від "Опозиційного блоку" Євген Мураєв.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Ірина Верещук стала героїнею мемів після зливу відео зі зйомок її рекламного ролика з зеленою парасолькою.
У мережі вказали на можливий плагіат ролика Верещук.
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