Стала відома нова дата перевиборів у Борисполі після смерті мера

Анна Прийма політика 14:43, 24.11.2020 Оновлено: 14:53, 24.11.2020

Повторні вибори мера Борисполя Київської області призначено на 17 січня 2021 року.

Таке рішення ухвалила міська ТВК постановою №176. Нагадаємо, що перевибори мають відбутися через смерть міського голови Анатолія Федорчука, який переміг 25 жовтня.

Початок виборчої кампанії запланований на кінець цього тижня, 28 листопада.

Попередню постанову Бориспільської ТВК про призначення повторних виборів на 31 січня було скасовано комісією ЦВК.

Постанова №176
Постанова №176

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