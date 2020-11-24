Стала відома нова дата перевиборів у Борисполі після смерті мера
Повторні вибори мера Борисполя Київської області призначено на 17 січня 2021 року.
Таке рішення ухвалила міська ТВК постановою №176. Нагадаємо, що перевибори мають відбутися через смерть міського голови Анатолія Федорчука, який переміг 25 жовтня.
Початок виборчої кампанії запланований на кінець цього тижня, 28 листопада.
Попередню постанову Бориспільської ТВК про призначення повторних виборів на 31 січня було скасовано комісією ЦВК.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
мер Борисполя Анатолій Федорчук, який був лідером виборчих перегонів на посаду голови Бориспільської ОТГ, помер 28 жовтня від коронавірусу. Оголошення результатів голосування він не дочекався.
Відповідно до пункту 7, частини 1 статті 280 Виборчого кодексу в місті призначили повторні вибори мера.