Стала відома нова дата перевиборів у Борисполі після смерті мера

Повторні вибори мера Борисполя Київської області призначено на 17 січня 2021 року.

Таке рішення ухвалила міська ТВК постановою №176. Нагадаємо, що перевибори мають відбутися через смерть міського голови Анатолія Федорчука, який переміг 25 жовтня.

Початок виборчої кампанії запланований на кінець цього тижня, 28 листопада.

Попередню постанову Бориспільської ТВК про призначення повторних виборів на 31 січня було скасовано комісією ЦВК.

Як повідомляв OBOZREVATEL: