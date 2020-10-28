Смерть мера сколихнула Бориспіль: у місті проведуть повторні вибори

Через смерть мера Борисполя Анатолія Федорчука, який був лідером виборчих перегонів на посаду голови Бориспільської ОТГ, в місті проведуть повторні вибори.

Про це в Facebook написала глава громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська.

"Відповідно до пункту 7, частини 1 статті 280 Виборчого кодексу: ТВК ухвалює рішення про визнання виборів міського голови такими, що не відбулися, та про призначення повторних виборів, якщо особа після її обрання не набула мандат міського голови у порядку, встановленому Кодексом, з підстав, зазначених у пункті 4 частини першої та частині четвертій статті 231 (у разі смерті), – пояснила вона.

Секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок для ТСН сказав, що новина про смерть Федорчука потрясла всіх співробітників міськради.

"На превеликий жаль, це правда. Анатолій Соловйович помер. Ми тут всі приголомшені. Все життя воював, а тут таке... Здоров'я – найважливіше!" – зазначив чиновник.

Федорчуку було 60 років. 26 листопада йому б виповнився 61 рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Борисполя Анатолій Федорчук помер 28 жовтня від ускладнень, викликаних коронавірусом..