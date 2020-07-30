"Слугу народу" звинуватили в продажу місць у Київраду за $150-200 тисяч

Партія "Слуга народу" нібито продає місця в Київраду за $150-200 тисяч.

Таке звинувачення в ефірі програми "Все по бєспрєдєлу" на "Апостроф TV" висловив претендент на посаду мера Києва від партії "Народовладдя" Юрій Левченко. Він брав участь у дебатах з іншою претенденткою на головне крісло столиці від партії "Слуга народу" Іриною Верещук.

"Відповідальний кандидат на посаду міського голови повинен очолювати список, який він веде, він повинен за нього нести відповідальність. А ви навіть не хочете це зробити, чому ви не хочете цього робити, тому що ви добре знаєте, що місця в списку вашому продаються по 150-200 тисяч доларів", – сказав Левченко.

Так політик відреагував на заяву Верещук, що він балотується і на посаду міського голови, і як глава своєї партії.

"Слухайте, як ви багато знаєте про технічних кандидатів. Давайте ви будете про себе", – відповіла йому Верещук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дмитро Разумков, перебуваючи на посаді голови партії "Слуга народу", в червні 2019 року заявив, що не готовий відповідати за дії регіональних представників політсили, які отримували гроші за продаж місць у партії.