"Слуги народу" перекроїли Київщину: як буде виглядати область
Верховна Рада поділила Київську область на 7 нових районів.
Прийнявши проект постанови № 3650, 17 липня Верховна Рада створила в Київській області 7 укрупнених районів замість 25 існуючих зараз.
Голоси на підтримку адмінреформи, яка поділила Україну на 136 районів, забезпечила фракція "Слуга народу" (238 голосів) і лояльні до неї позафракційні депутати (6 голосів), а також представники груп "Довіра" (8 голосів) і "За майбутнє" (11 голосів).
У Київській області створені:
Білоцерківський район (з адміністративним центром у Білій Церкві);
Бориспільський район (з центром в Борисполі);
Броварський район (з центром в Броварах);
Бучанський район (з центром в Бучі);
Вишгородський район (з центром у Вишгороді);
Обухівський район (з центром в Обухові);
Фастівський район (з центром у Фастові).
Карта нових районів Київської області (Сайт Децентралізація)
Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада прийняла проект постанови про створення і ліквідацію районів в Україні. Ліквідують 490 районів і створять 136 нових районів.