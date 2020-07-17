"Слуги народу" перекроїли Київщину: як буде виглядати область

Прийнявши проект постанови № 3650, 17 липня Верховна Рада створила в Київській області 7 укрупнених районів замість 25 існуючих зараз.

Голоси на підтримку адмінреформи, яка поділила Україну на 136 районів, забезпечила фракція "Слуга народу" (238 голосів) і лояльні до неї позафракційні депутати (6 голосів), а також представники груп "Довіра" (8 голосів) і "За майбутнє" (11 голосів).

У Київській області створені:

Білоцерківський район (з адміністративним центром у Білій Церкві);

Бориспільський район (з центром в Борисполі);

Броварський район (з центром в Броварах);

Бучанський район (з центром в Бучі);

Вишгородський район (з центром у Вишгороді);

Обухівський район (з центром в Обухові);

Фастівський район (з центром у Фастові).

Карта нових районів Київської області (Сайт Децентралізація)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада прийняла проект постанови про створення і ліквідацію районів в Україні. Ліквідують 490 районів і створять 136 нових районів.