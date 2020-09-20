"Слуга народу" оголосила повний список кандидатів у депутати Київради
Партія "Слуга народу" оприлюднила повний список кандидатів у депутати Київської міської ради.
Його оголосили 20 вересня на з'їзді політичної сили в Києві.
Кандидати в депутати Київради від "Слуги народу":
Громадська діячка, координатор створення Скверу Небесної сотні, керівник громадської організації "Місто-сад", кандидатка в депутати Київської міської ради – Євгенія Кулеба.
Правозахисник, юрист, телеведучий, народний адвокат, кандидат в депутати Київської міської ради – Михайло Присяжнюк.
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук, кандидат в депутати Київської міської ради Ганна Маляр.
Заслужений майстер спорту, перший чемпіон світу з дзюдо в історії України, кандидат в депутати Київської міської ради – Георгій Зантарая.
Підприємець, меценат, громадський активіст, кандидат в депутати Київської міської ради – Владислав Трубіцин.
Приватний підприємець, громадський діяч, правозахисник – Юрій Федоренко.
Громадський діяч, голова "Ради з урбаністики Києва" – Віталій Селик.
Заступник міністра освіти і науки України, доктор економічних наук – Андрій Вітренко.
Призер Олімпійських ігор з легкої атлетики, громадська діячка – Олена Говорова.
Педагог, популяризатор науки – Ксенія Семенова.
Доброволець, керівник ГО "Ветеранський справа" Олексій Кисельов.
Президент асоціації шеф-кухарів України, кандидат в депутати Київської міської ради – Ігор Брагін.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:
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