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"Слуга народу" оголосила повний список кандидатів у депутати Київради

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
політика
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''Слуга народу'' оголосила повний список кандидатів у депутати Київради

Партія "Слуга народу" оприлюднила повний список кандидатів у депутати Київської міської ради.

Його оголосили 20 вересня на з'їзді політичної сили в Києві.

Кандидати в депутати Київради від "Слуги народу":

  • Громадська діячка, координатор створення Скверу Небесної сотні, керівник громадської організації "Місто-сад", кандидатка в депутати Київської міської ради – Євгенія Кулеба.

  • Правозахисник, юрист, телеведучий, народний адвокат, кандидат в депутати Київської міської ради – Михайло Присяжнюк.

  • Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук, кандидат в депутати Київської міської ради Ганна Маляр.

  • Заслужений майстер спорту, перший чемпіон світу з дзюдо в історії України, кандидат в депутати Київської міської ради – Георгій Зантарая.

  • Підприємець, меценат, громадський активіст, кандидат в депутати Київської міської ради – Владислав Трубіцин.

  • Приватний підприємець, громадський діяч, правозахисник – Юрій Федоренко.

  • Громадський діяч, голова "Ради з урбаністики Києва" – Віталій Селик.

  • Заступник міністра освіти і науки України, доктор економічних наук – Андрій Вітренко.

  • Призер Олімпійських ігор з легкої атлетики, громадська діячка – Олена Говорова.

  • Педагог, популяризатор науки – Ксенія Семенова.

  • Доброволець, керівник ГО "Ветеранський справа" Олексій Кисельов.

  • Президент асоціації шеф-кухарів України, кандидат в депутати Київської міської ради – Ігор Брагін.

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