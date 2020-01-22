Скандальний нардеп Ківа влаштував штовханину в ресторані: відео

Одіозний народний депутат України від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Ківа спробував побити відвідувача ресторану в Києві. За деякими даними, він є ветераном АТО.

Відео опублікував Telegram-канал "Новина". Відзначається, що інцидент трапився в закладі МОССО 22 січня близько 12:00 (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ілля Ківа ТСН

За даними журналістів, у закладі Ківа зустрічався з представниками кримінального світу Дніпра, зокрема, з авторитетом Бельмондо. У якийсь момент нардеп несподівано підвівся з-за столу і почав провокувати іншого відвідувача на конфлікт. Так, парламентарій спробував вдарити його в обличчя своєю головою. Однак чоловік ухилився і вдарив в обличчя Ківу.

Після цього до нього підбігла юрба охоронців нардепа і накинулася на нього. Ківа, в свою чергу, повернувся за стіл.

Що стосується відвідувача, якого намагався вдарити Ківа, то ним виявився Михайло Майман.

Ківа накинувся на відвідувача ресторану Скріншот відео

Ківа накинувся на відвідувача ресторану Скріншот відео

Примітно, що незабаром після інциденту на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook з'явилася інформація про те, що в Києві ввели оперативний план "Перхват" через напад на нардепа.

"Розшукується броньований Mercedes w220 S-class АА3869МІ, розбійний напад на людину. 22 січня в Печерському районі Києва невідомі побили народного депутата. Це трапилося за адресою вулиця Хрещатик 15/4. Нападники втекли на автомобілях Volkswagen і Mercedes", – йдеться в повідомленні.

Також в співтоваристві уточнили, що інцидент трапився близько 12:55. За цією адресою розташовані різні заклади, включаючи і ресторан МОССО.

Новина оновлюється.

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