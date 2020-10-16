Кандидат в мери Києва від "Батьківщини" Олексій Кучеренко заявив, що система з евакуювання автівок, яку нещодавно запровадили у місті, працює не так, як у Європі.

Під час брифінгу у Відкритому штабі "Батьківщини", політик наголосив, що для Києва це стало бізнесом. На його переконання, штрафи за неправильне паркування мають йти на будівництво паркінгів, а не на прибутки приватним евакуаторам, передає пресслужба.

"Це європейський досвід, але я не бачив, щоб в Європі все відбувалося так, як у нас. В Києві – це бізнес. Для того, аби забрати автівку зі штрафмайданчика, потрібно виплатити в середньому 2,5 тис гривень. Маємо порахувати: а скільки грошей з цього бізнесу йде в міський бюджет?", – сказав Кучеренко.

Політик зазначив, що в Європі гроші від порушників закону йдуть в бюджет.

“В Європі все працює наступним чином: 2 контролера роблять фото, фіксують порушення й виписують штраф. Якщо порушник не сплатив штраф 200-300 евро, ця особа може втратити право водити автівку. Собівартість такої операції – це не ганяти евакуатори. В Європі гроші від порушників закону йдуть в бюджет. Мені здається, що ми зробили бізнес для приватної компанії. А мали б створити нормальну систему з виховання наших людей і використання грошей, які вони сплачують у вигляді штрафів на побудову багатоповерхових паркінгів. Саме так робиться в усьому цивілізованому світі”, – сказав політик.

За його словами, команда "Батьківщини" разом з киянами мають все чітко зробити, аби контролювати кожну копійку бюджету.