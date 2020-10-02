"Розбійник", якого Зеленський вигнав рік тому в Борисполі, пішов у мери

Секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок, якого в 2019 році під час публічного конфлікту президент Володимир Зеленський назвав "розбійником", балотувався в мери Борисполя.

Як повідомляють дані ЦВК, чиновник йде в голови міста від "Радикальної партії".

Відзначимо, що за пост глави Борисполя поборються 18 кандидатів. Серед них і чинний глава міста Анатолій Федорчук та два його однофамільця – Олександр Федорчук та Артем Федорчук.

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Скріншот

Додамо, що в своїх даних Годунок вказав, що у нього відсутня судимість, проте раніше публікувалася інформація, що він раніше був засуджений за розбій.

Також він у 2005 році був помічником народного депутата Олександра Марченко. Після він став депутатом Бориспільської міської ради, вступив в "Радикальну партію", а після переметнувся в "Батьківщину". У 2017 році став секретарем міської ради.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 липня 2019 року президент України Володимир Зеленський вигнав із залу секретаря Бориспільської міськради Ярослава Годунка. Пізніше Годунок захотів судитися із Зеленським, проте потім передумав.