Референдум про Бандеру: ідею команди Зеленського жорстко розкритикували

Заяви про референдум у Києві щодо проспектів Степана Бандери і Романа Шухевича позбавлені під собою правових підстав і є популізмом.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV громадський і політичний діяч Андрій Юсов, коментуючи ідею глави Офісу президента України Андрія Богдана щодо референдуму.

"У нас триває війна з Росією, у нас сталася Революція Гідності, пройшла декомунізація. Ми повертаємо українських героїв і відкриваємо українську історію заново. Якщо Богдан ще для себе не відкрив, то буквально нещодавно активісти подарували Офісу президента підручник історії за 10 клас. Там цей період дуже докладно розписаний", – заявив Юсов.

За його словами, в команді президента Володимира Зеленського "в будь-який незрозумілій ситуації пропонують проводити референдум".

"Є представницька демократія, кияни обирають Київську міськраду, і від імені міської громади міськрада приймає рішення. Київський окружний адмінсуд тут ні до чого", – зазначив політик.

Також Юсов нагадав, що Офіс президента – це орган, який не має жодного відношення до політичної оцінки ситуації в Україні.

"Йому є чим займатися. Вони зібралися кудись переїжджати, реформувати, скорочувати. Нехай організовує роботу президента, чому він лізе коментувати мовне питання, питання миру, зовнішні відносини? Може, він повинен бути класним офіс-менеджером, завгоспом?" – підкреслив він.

"Коли приймається рішення про перенесення Адміністрації президента, воно чомусь на референдум не виноситься. А давайте запитаємо у киян, чи варто переносити Адміністрацію президента з одної радянської будівлі в центрі Києва до іншої, збільшувати затори і витрачати 300 млн грн", – зазначив Юсов.

На його думку, "будь-які розмови про референдум – це популізм".

vgolos.com.ua

Як писав OBOZREVATEL:

25 червня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради про перейменування двох проспектів на честь Степана Бандери і Романа Шухевича. Йдеться про заміну старих назв проспектів Московського та Генерала Ватутіна в рамках декомунізації в 2016-2017 роках. Українців розгнівала ця зміна.

КМДА пообіцяла оскаржити в суді це рішення.

Глава Офісу президента Андрій Богдан запропонував проведення референдуму в Києві щодо спірних перейменувань.

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