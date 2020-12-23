Радником мера Києва з правових питань призначено Олексія Шевчука

Гліб Іванов політика 18:36, 23.12.2020 Оновлено: 18:45, 23.12.2020

Адвоката, партнера АО Barristers Олексія Шевчука призначено радником київського міського голови з правових питань на громадських засадах.

Відповідне розпорядження від 21 грудня 2020 року № 825 підписав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє сайт видавництва "Юридична практика" (щоб подивитися документ, проскрольте новину до кінця).

"Для мене, як для радника з правових питань, сьогодні пріоритетом є впровадження ефективного механізму громадських слухань, розроблення міської програми з підвищення рівня правової освіти киян, розроблення плану правового аудиту всіх комунальних підприємств і найголовніше – побудова ефективної взаємодії між суспільством і центрами безоплатної правової допомоги", – поділився з "Юридичною практикою" Олексій Шевчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Віталій Кличко заявив, що робить усе можливе, щоб усі фракції новообраної Київради були консолідованими. Зокрема, УДАР поступився своїми амбіціями заради компромісу й об’єднання всіх політичних сил.

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