У Києві завершився Марш захисників до Дня Незалежності України, в якому взяли участь ветерани бойових дій на Донбасі.

Колони ветеранів, що марширували по центру Києва, "передали привіт" президенту Росії Володимиру Путіну, скандуючи знамениту кричалку харківських футбольних уболівальників "Путін – х**ло!"

Відповідне відео було оприлюднено в соцмережах.

Марш захисників України, Київ. "" Путен ху @ ло і вова (зе) теж " pic.twitter.com/1nCh7AFq32 - 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_ יִשְׂרָאֵל🇮🇱🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@ herooftheday10) 24 серпня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2014 році в далекому космосі, між сузір'ями Лебедя і Ліри було зареєстровано небесне тіло з крамольною для російського вуха назвою "Putin-Huilo!".

Найменування було надано на прохання одеських активістів на честь кричалки футбольних фанатів "Путін - х**ло!"

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