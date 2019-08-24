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"Путін х**ло": у Києві ветерани АТО "привітали" президента Росії

8.2т Читати матеріал російською

У Києві завершився Марш захисників до Дня Незалежності України, в якому взяли участь ветерани бойових дій на Донбасі.

Колони ветеранів, що марширували по центру Києва, "передали привіт" президенту Росії Володимиру Путіну, скандуючи знамениту кричалку харківських футбольних уболівальників "Путін – х**ло!"

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Відповідне відео було оприлюднено в соцмережах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2014 році в далекому космосі, між сузір'ями Лебедя і Ліри було зареєстровано небесне тіло з крамольною для російського вуха назвою "Putin-Huilo!".

Найменування було надано на прохання одеських активістів на честь кричалки футбольних фанатів "Путін - х**ло!"

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Теми
День Незалежності Парад на День Незалежності АТО на Донбасі
Особа
Володимир Путін
Місце
Україна Київ
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Коментарі на сайті не модеровані
Питон Каа
Питон Каа
Жалкое шествие трусов и "героев" котлов, будет что детям рассказать. Смешно.
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
такой же тупорылый как и обозреватель в часом не братья? )))
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Ветераны котлов решили "смело" о себе заявить (пока их много).
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