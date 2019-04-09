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/політика

"Пропонували по 300 гривень!" У штабі Зеленського заявили про підготовку провокацій у Києві

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У Києві під офісом кандидата в президенти Володимира Зеленського нібито планувалися провокації. Для участі в них збирали студентів столичних вишів.

За це їм пропонували 300 гривень, повідомили на сторінці "Команда Зеленського" у Facebook. Провокації, за даними штабу кандидата на пост президента, готувалися під офісом на вул. Новоселецька, 7 із 16:00 по 20:00 9 квітня.

"Їм скидають Google-форму (анкету. – Ред.), яку вони заповнюють і додають у чати й Telegram-канали, де всі домовляються, як проходитиме оплата", – повідомив анонімний співробітник штабу.

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"Пропонували по 300 гривень!" У штабі Зеленського заявили про підготовку провокацій у Києві

Учасників акції під офісом Володимира Зеленського попросили одягатися в темний і непримітний одяг, і дочекатися перерахунку для отримання оплати. Зазначається також, що в "заході" можуть взяти участь тільки хлопці.

Організаторів і суть мітингу в штабі кандидата не роз'яснили.

Як писав OBOZREVATEL, у березні Зеленський заявив, що проти нього і членів його родини готувалася низка провокацій. За словами шоумена і політика, його і його сім'ю прослуховували й намагалися встановити борди з його зображенням у "ЛНР".

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
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Лесюк Степан
Лесюк Степан
Мразь йде на любі провокації. Їм пофіг життя чи свобода інших. Але саме страшне, що вони зуміли витравити з душі українців християнську мораль. За гріш душу продають. Не бояться ні Бога ні чорта.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Зря анализы на наркоту не сдали, зря. Уже мерещатся провокаторы. Такие "политтехнологи" и сами вполне могут собрать толпу для поднятия хайпа.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Какой же ты Цуканов Евгений пложовитый. Вам платят за каждое сообщение или за количество слов?
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