Притула зізнався, чому йде в мери Києва

Дар'я Дурова політика 01:18, 12.08.2020

Український шоумен, ведучий та комік Сергій Притула, який вирішив балотуватися на пост мера Києва від партії "Голос", заявив, що робить це, тому що він і його діти живуть у столиці.

Про це кандидат написав на своїй сторінці у Facebook 11 серпня. "Я йду в мери Києва. Я тут живу! Мені не байдуже, яким буде Київ. Тому що тут живуть мої діти", – написав він.

Притула заявив, що веде за собою "команду патріотів, професіоналів і однодумців".

"Я йду, щоб перемагати!" – написав шоумен.

Facebook / Сергій Притула
Скриншот поста шоумена в соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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