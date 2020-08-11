Притула зізнався, чому йде в мери Києва

Український шоумен, ведучий та комік Сергій Притула, який вирішив балотуватися на пост мера Києва від партії "Голос", заявив, що робить це, тому що він і його діти живуть у столиці.

Про це кандидат написав на своїй сторінці у Facebook 11 серпня. "Я йду в мери Києва. Я тут живу! Мені не байдуже, яким буде Київ. Тому що тут живуть мої діти", – написав він.

Притула заявив, що веде за собою "команду патріотів, професіоналів і однодумців".

"Я йду, щоб перемагати!" – написав шоумен.

Facebook / Сергій Притула

Скриншот поста шоумена в соцмережі

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