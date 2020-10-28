Притула визнав перемогу Кличка на виборах у Києві та сказав, що робитиме далі

Кандидат на посаду мера Києва від партії "Голос" Сергій Притула визнав перемогу Віталія Кличка у першому турі виборів, однак заявив, що очікував іншого результату.

На своїй сторінці у Facebook шоумен також висловив подив високим результатом представника "Опозиційної платформи – За життя" Олександра Попова.

"Вкрай сумно констатувати той факт, що на сьомому році війни, в столиці воюючої країни, є можливим такий високий результат представника відверто проросійської політсили. Це холодний душ для нашого суспільства. І причина замислитись над подальшими кроками, щодо спільної боротьби за викорінення таких колаборантів з політичної карти України!", – написав він.

Також Притула побажав Кличку перемогти коронавірус.

"Віталія Володимировича вітаю з перемогою і зичу швидкої перемоги над коронавірусом! Сподіваюсь, що пан Кличко почув і побачив під час цієї кампанії, що киянам не подобається у місті. І буде працювати над вирішенням цих проблем більш успішно, ніж під час попередньої каденції", – сказано у повідомленні.

Притула зазначив, що не мав "таких каналів комунікації, які були доступні для тих політсил, за якими стоять впливові фінансово-промислові групи", тому працював через соцмережі та особисте спілкування – пройшов цю кампанію "на ногах" по всьому Києву, у зустрічах з виборцями у районах.

Над вирішенням проблем, про які він чув від виборців, працюватиме далі депутатський корпус "Голосу", пообіцяв Притула. Він запевнив, що не збирається "відпускати їх роботу у вільне плавання".

На думку Притули, низька явка була не стільки через пандемію COVID-19, скільки через "тотальну зневіру людей у тому, що вони можуть своїм голосом на щось впливати, та незнання того, які повноваження завдяки децентралізації перейшли від центральної влади на місця".

Він вважає, що потрібно проводити просвітницьку роботу в цьому напрямку, особливо "серед молоді, яка вкотре програла ці вибори дисциплінованим виборцям пенсійного віку".

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними ЗМІ, Кличко може перемогти вже у першому турі виборів. Джерело в ТВК повідомило, що за інформацією з 99% дільниць Кличко набирає 50,8%.