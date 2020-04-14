Шоумен Сергій Притула, чиї ініціали потрапляли у рейтинги кандидатів на посаду мера Києва, заявив, що наразі така "історія" для нього зовсім не пріоритетна.

Про це він розповів у інтерв'ю "Українській правді", відповідаючи на запитання журналіста. Шоумен зазначив, що його кандидатуру неодноразово представляли під час різних конкурсів, премій, хоча погодження навіть не запитували.

"Мене, чесно кажучи, взагалі дуже дивує, звідки ті всі корені ростуть і чому ці процеси зараз так відбуваються насичено. Мені регулярно друзі скидають ті чи інші опитування, ту чи іншу соціологію. Я туди дивлюся, десь мені смішно, десь – не зовсім. Бо тільки за останні десь тижні три це вже якась третя чи четверта соціологія", – додав Притула.

За словами шоумена, його обурює те, що у час, коли в країни чимало проблем, політики "міряються п*ськами своїх рейтингів". Він зазначив, що зараз вони мали були б працювати у важливих напрямках.

Притула розповів, чи піде в мери Києва. Ілюстрація

"Мені кумедно, бо я знаю, що мою скромну персону міряють одразу з двох боків: це і по Києву, і, мені сорока звісточку приносила, що і по Україні. Звідки стільки інтересу до мене, я уявлення не маю... Насправді я зараз не маю часу, чесно кажучи, розпилятися на оці речі, бо зараз не є учасником якоїсь кампанії чи ще якоїсь біди", – наголосив Притула.

Шоумен додав, що має набагато нагальніші питання. Насамперед, за його словами, це проблеми з роботою через карантин у зв'язку із COVID-19. Притула додав, що йому необхідні кошти, аби дбати про свою сім'ю, а ще використовувати їх на доброчинність, зокрема, допомогу медикам, військовим.

"Зараз це абсолютно не пріоритетна історія (З мерством. – Ред.), чесно. Я навіть не дивлюся на якусь там найближчу перспективу, щоб до цих питань повертатися, бо є нагальніші потреби. Поки ми не розрулимо ось це все, мені не цікаво дивитися на щось інше, і часу, як ви кажете, відверто, не дуже вистачає", – заявив він.

Також артист зазначив, що його бентежить усвідомлення того, що карантин може затягнутися, а грошові запаси почнуть вичерпуватися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, шоумен Сергій Притула у 2019 році заявив, що йде на вибори до Верховної Ради від партії Святослава Вакарчука "Голос". Але у результаті він не потрапив до нового складу парламенту.