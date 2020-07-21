Притула про балотування на пост мера Києва: це може бути вірогідним

Вероніка Ковбасюк політика 10:47, 21.07.2020 Оновлено: 11:01, 21.07.2020

Український шоумен та телеведучий Сергій Притула не заперечив ймовірність, що може стати кандидатом від партії "Голос" на виборах мера Києва.

Про це він розповів у інтерв'ю журналістам Факти ICTV. За словами Притули, він обговорював із керівником "Голосу" мерську кампанію.

"Але для того, щоб я сказав своє остаточне "так", мені потрібно кілька речей, які повинні бути гарантовані на березі, саме тими людьми, з яким я спілкуюся в політичній царині. Якщо я відчую, що маю на кого опертися, я знаю на кого, тоді це може бути вірогідним", – пояснив шоумен.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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