Притула про балотування на пост мера Києва: це може бути вірогідним

Український шоумен та телеведучий Сергій Притула не заперечив ймовірність, що може стати кандидатом від партії "Голос" на виборах мера Києва.

Про це він розповів у інтерв'ю журналістам Факти ICTV. За словами Притули, він обговорював із керівником "Голосу" мерську кампанію.

"Але для того, щоб я сказав своє остаточне "так", мені потрібно кілька речей, які повинні бути гарантовані на березі, саме тими людьми, з яким я спілкуюся в політичній царині. Якщо я відчую, що маю на кого опертися, я знаю на кого, тоді це може бути вірогідним", – пояснив шоумен.

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