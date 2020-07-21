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Притула про балотування на пост мера Києва: це може бути вірогідним

Вероніка Ковбасюк
Вероніка Ковбасюк
політика
2,7 т.
Притула розповів про балотування на пост мера Києва. Ілюстрація

Притула розповів про балотування на пост мера Києва. Ілюстрація.

Український шоумен та телеведучий Сергій Притула не заперечив ймовірність, що може стати кандидатом від партії "Голос" на виборах мера Києва.

Про це він розповів у інтерв'ю журналістам Факти ICTV. За словами Притули, він обговорював із керівником "Голосу" мерську кампанію.

"Але для того, щоб я сказав своє остаточне "так", мені потрібно кілька речей, які повинні бути гарантовані на березі, саме тими людьми, з яким я спілкуюся в політичній царині. Якщо я відчую, що маю на кого опертися, я знаю на кого, тоді це може бути вірогідним", – пояснив шоумен.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

УкраїнаКиївНовини Києва та Київської областіСергій Притула
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