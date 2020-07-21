Притула про балотування на пост мера Києва: це може бути вірогідним
Притула розповів про балотування на пост мера Києва. Ілюстрація.
Український шоумен та телеведучий Сергій Притула не заперечив ймовірність, що може стати кандидатом від партії "Голос" на виборах мера Києва.
Про це він розповів у інтерв'ю журналістам Факти ICTV. За словами Притули, він обговорював із керівником "Голосу" мерську кампанію.
"Але для того, щоб я сказав своє остаточне "так", мені потрібно кілька речей, які повинні бути гарантовані на березі, саме тими людьми, з яким я спілкуюся в політичній царині. Якщо я відчую, що маю на кого опертися, я знаю на кого, тоді це може бути вірогідним", – пояснив шоумен.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Спершу Притула, чиї ініціали потрапляли в рейтинги кандидатів на посаду мера Києва, заявив, що наразі така "історія" для нього зовсім не пріоритетна.
Глава партії "Голос" Кіра Рудик сказала, що шоумен Притула може стати кандидатом від політсили на виборах мера Києва.
Водночас сам шоумен вважає, що питання балотування в мери Києва треба розглядати комплексно.