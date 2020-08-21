Притула перед виборами мера Києва заговорив про підвищення тарифів

Кандидат у мери Києва від партії "Голос" Сергій Притула напередодні виборів висунув ідею про підвищення тарифів на комунальні послуги.

Відповідні тези він озвучив під час інтерв'ю виданню LB.ua. Притула сказав, що має розуміння вирішення проблеми з якістю питної води у столиці, проте така ідея не зовсім сподобаєтеся громаді.

"Просто проблема поганої якості того чи іншого блага чи природного якогось ресурсу полягає ось у чому: воно все потребує оновлення, заміни. Та сама станція в Бортничах, яка постійно на якійсь реконструкції, і так далі. Усі ці речі мають закладатися в тариф. Він, очевидно, має трохи зрости", – відзначив той.

За словами Притули, людям необхідно пояснити, що краща якість може бути лише за рахунок невеликого підвищення тарифу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український шоумен, ведучий і комік Сергій Притула балотуватиметься на посаду мера Києва від партії "Голос". Він заявив, що через це завершує акторську кар'єру та йде з авторського проєкту "Вар'яти-шоу".