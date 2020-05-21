Притула може піти у мери Києва – "Голос"

У партії "Голос" не виключили, що шоумен Сергій Притула може стати кандидатом від політсили на виборах мера Києва.

Відповідну заяву зробила глава партії Кіра Рудик в коментарі журналістам "РБК-Україна". Але остаточного рішення, за її словами, ще немає.

"Я вважаю, щоб говорити про вибори київського міського голови, спочатку потрібно дочекатися їх оголошення. Від "Голосу" кандидат або кандидатка точно буде. У нашій команді багато чесних і професійних людей – кожен і кожна з них зможе гідно працювати для громади Києва. Чи буде це Сергій Притула? Можливо", – сказала Рудик.

В "Голосі" заявили, що Притула може піти у мери Києва. Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше сам же Притула, чиї ініціали потрапляли у рейтинги кандидатів на посаду мера Києва, заявив, що поки така "історія" для нього зовсім не пріоритетна.

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