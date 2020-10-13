Притула заявив про можливість об'єднання "Голосу" з 7 партіями

Партія "Голос" веде переговори про об'єднання з сімома українськими політичними партіями право-центристського спрямування.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив кандидат к мери Києва від "Голосу" Сергій Притула. Конкретних політсил і термінів він не назвав.

"Давайте я не буду спойлерити, але переговори ведуться зараз із сімома партіями на паралельних курсах. Із кимось вони глибші, з кимось поки що поверхневі, але ці зустрічі відбуваються регулярно", – сказав шоумен.

Раніше він згадував, що в списках "Голоск" до Київради йдуть люди, які раніше представляли правоцентристські політсили "Демократичний Альянс", "Сила людей", "Самопоміч" і "Рішучі громадяни".

За словами Притули, в майбутньому пропозицію приєднатися до проєкту отримає і "Європейська солідарність".

"Так, звичайно, коли ми закінчимо об'єднавчі якісь процеси, ми запропонуємо Петру Олексійовичу і його політичній силі вливатися в нас. Дуже буде цікаво, якщо він скаже: "Ні", – буде дурна ситуація, адже в такому випадку він буде розпорошувати голоси патріотів", – вважає заступник голови партії.

Нагадаємо, кандидатами на виборах мера Києва, які пройдуть 25 жовтня 2020 року, зареєстровані 13 осіб. Список претендентів і їх біографії – в нашому матеріалі за посиланням.

Як писав OBOZREVATEL, недавно Сергій Притула розповів, що зустрічався з Володимиром Зеленським в Офісі президента.