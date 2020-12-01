Порошенко – про основні завдання фракції "ЄС" у Київраді: ефективна робота і розбудова столиці

П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зустрівся із новообраними депутатами Київської міської ради від "ЄС", привітав їх зі стартом роботи та визначив основні напрямки діяльності команди.

Саме у вівторок, 1 грудня, фракція на чолі з Мариною Порошенко на першому засіданні склала присягу й отримала посвідчення, повідомила пресслужба політсили.

Зокрема, Порошенко наголосив, що головним завданням найбільшої фракції у Київраді є ефективна робота в інтересах киян і розбудова європейської столиці.

"Ми сьогодні маємо подякувати киянам. Киянам, які нам повірили. І ми маємо цю довіру зберегти протягом всієї каденції. У нас не стоять питання фінансових потоків, посад, контролю якихось напрямків. Наша позиція – довіра киян і виконання, імплементація нашої виборчої програми", – наголосив Порошенко.

Він зазначив, що фракція "Європейської Солідарності" у Верховній Раді України перебуває в опозиції, однак завдяки потужній депутатській команді не дає владі збити Україну з європейського шляху.

"Зараз у Верховній Раді наш бойовий парламентський спецназ – це дуже круто. Нам дійсно всі заздрять.

Я висловлюю сподівання, що нашому тепер уже спецназу у міській раді також будуть всі заздрити. Бо у нас тут немає впливу олігархів, груп впливу, забудовників. Ми на сьогодні – ідеологічна, опозиційна на рівні держави політична сила, яка має абсолютно чіткий напрямок, чітке завдання", – переконаний лідер партії "Європейська Солідарність".

Як відомо, на виборах 25 жовтня партія "Європейська Солідарність" у Києві отримала перше місце. Фракція "ЄС" у Київраді отримала 31 депутатський мандат.