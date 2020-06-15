Помер голова Деснянської РДА в Києві Шатірішвілі

Глава Деснянської райдержадміністрації Давид Шатірішвілі помер через ускладнення, що були викликані хронічною хворобою.

Про це повідомляє "КиевVласть"з посиланням на оточення чиновника. Шатірішвілі помер увечері 14 червня у віці 34 років.

Відзначається, що чиновник страждав хронічним захворюванням і останні два тижні відчував себе все гірше. 14 червня він повинен був вилетіти за кордон на лікування.

Точна причина смерті Шатірішвілі не називалася. Однак за інформацією ЗМІ відомо, що ускладнення його хвороби викликано не будь-яким штамом вірусу.

Давид Шатірішвілі КиевVласть

Давид Шатірішвілі був призначений головою Деснянської РДА 18 травня 2020 року розпорядженням президента України Володимира Зеленського. До призначення нового голови Деснянської РДА його обов'язки виконуватиме перший заступник Ірина Олексієнко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Тернопільській області від ускладнень, викликаних COVID-19 помер глава Кременецького районного ради Володимир Стефанський.