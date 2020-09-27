Помер ексглава КМДА Салій

Олексій Тітофф політика 19:36, 27.09.2020 Оновлено: 20:07, 27.09.2020

У суботу, 26 вересня помер колишній глава Київської міської державної адміністрації Іван Салій.

Як повідомив "Гордону" його син Костянтин, причиною смерті став тромб, що відірвався.

Дата похорону поки невідома. Відзначимо, що Салію було 76 років.

Іван Салій в 1992 – 1993 роках був представником президента в Києві і главою КМДА. Після ще двічі займав посаду заступника голови КМДА. Також він був заступником міністра транспорту України, депутатом Верховної Ради I та III скликань.

Іван Салій
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Нагадаємо, що голова Деснянської райдержадміністрації Давид Шатірішвілі помер через ускладнення, викликаних хронічною хворобою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Тернопільській області від ускладнень, викликаних COVID-19 помер глава Кременецького районного ради Володимир Стефанський.

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