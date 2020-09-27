Помер ексглава КМДА Салій

У суботу, 26 вересня помер колишній глава Київської міської державної адміністрації Іван Салій.

Як повідомив "Гордону" його син Костянтин, причиною смерті став тромб, що відірвався.

Дата похорону поки невідома. Відзначимо, що Салію було 76 років.

Іван Салій в 1992 – 1993 роках був представником президента в Києві і главою КМДА. Після ще двічі займав посаду заступника голови КМДА. Також він був заступником міністра транспорту України, депутатом Верховної Ради I та III скликань.

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