"Політ" Верещук із зеленою парасолькою над Києвом розвеселив мережу
Кандидатка в мери Києва, нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук стала героїнею мемів після зливу відео зі зйомок її рекламного ролика із зеленою парасолькою.
Так, кадр із Верещук, що висить на стропах в яскравому жовтому плащі і з парасолькою в руках, неодноразово відфотошопили користувачі соцмереж.
Політкиню порівняли з Мері Поппінс, розмістили поруч із нею екснардепку Надію Савчеко, що летить, а також "підставили" в кадр мультфільму про Вінні-Пуха.
Зазначимо, ролик зняли на "скляному" пішохідно-велосипедний мосту в Києві, який з'єднує Володимирську гірку з Аркою дружби народів.
"Це частина моєї роботи. Ми готуємося до передвиборної кампанії, це лише підготовка, я поки не є офіційним кандидатом, зареєстрованим в ЦВК. І я не бачу нічого такого, що могло б, так би мовити, на сьогодні бути негативом у цьому випадку", – процитувало "Громадське" Верещук.
Верещук додала, що її рекламний ролик "буде цікавим, буде емоційним, він дає надію". А ще для його зйомок використовували дублера.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кандидатка в мери Києва Ірина Верещук не змогла показати, де знаходиться район Пріорка в столиці.