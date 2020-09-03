"Політ" Верещук із зеленою парасолькою над Києвом розвеселив мережу

Кандидатка в мери Києва, нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук стала героїнею мемів після зливу відео зі зйомок її рекламного ролика із зеленою парасолькою.

Так, кадр із Верещук, що висить на стропах в яскравому жовтому плащі і з парасолькою в руках, неодноразово відфотошопили користувачі соцмереж.

Політкиню порівняли з Мері Поппінс, розмістили поруч із нею екснардепку Надію Савчеко, що летить, а також "підставили" в кадр мультфільму про Вінні-Пуха.

Верещук порівняли з Мері Поппінс

Обличчя нардепки прифотошопили до іншої картинки

Зазначимо, ролик зняли на "скляному" пішохідно-велосипедний мосту в Києві, який з'єднує Володимирську гірку з Аркою дружби народів.

"Це частина моєї роботи. Ми готуємося до передвиборної кампанії, це лише підготовка, я поки не є офіційним кандидатом, зареєстрованим в ЦВК. І я не бачу нічого такого, що могло б, так би мовити, на сьогодні бути негативом у цьому випадку", – процитувало "Громадське" Верещук.

Ілон Маск дивиться на Верещук

Верещук додала, що її рекламний ролик "буде цікавим, буде емоційним, він дає надію". А ще для його зйомок використовували дублера.

Sasha Podufalov / Facebook

Жовтий плащ нардепки нагадав користувачам жовту жабку

Політкиня в мультику про Вінні-Пуха

Зйомка відео насмішила мережу

Dmitry Kovalenko / hromadske

Мар'яна П'єцух / hromadske

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Верещук і Савченко

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Facebook / Святослав Батов

Колаж фотографій Верещук і кози

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кандидатка в мери Києва Ірина Верещук не змогла показати, де знаходиться район Пріорка в столиці.