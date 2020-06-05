Під Радою влаштували протест проти поліції: один з мітингувальників підпалив себе. Фото і відео
У п'ятницю, 5 червня, під стінами Верховної Ради пройшов протестний мітинг проти поліції. Один з мітингувальників підпалив себе, але його встигли загасити.
Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, мітингувальники вимагали відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Активісти палили фаєри і застосовували вогнегасники.
Під будівлю парламенту перевернули старий поліцейський автомобіль, який розписали гаслами і закликами. За словами мітингувальників, це пам'ятник поліцейському свавіллю і провалу реформи.
Активісти вимагали відставки глави МВС, скандуючи "Аваков, геть!". Також на мітингу закликали чесно і відкрито розслідувати кримінальні справи щодо вбивств активістки Катерини Гандзюк і журналіста Павла Шеремета.
Крім того, один з учасників мітингу, житель Нової Каховки Юрій Ляшенко підпалив себе, але поліції вдалося вчасно його загасити. За його словами, він виступив проти рейдерського захоплення. Додамо, що в 2005 році Ляшенко також підпалив себе біля стін Ради.
Відзначимо, що сьогодні о 14 годині під стінами Кабінету міністрів повинен пройти ще один мітинг, який організовують KyivPride і "Центр громадянських свобод", – "Проти поліцейського свавілля в Україні".
Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 5 червня виступив з трибуни Верховної ради. Він прозвітував про скандал зі зґвалтуванням в Кагарлику, в якому підозрюють поліцейських, перестрілці в Броварах і вбивстві Кирила Тлялова.