Під Радою влаштували протест проти поліції: один з мітингувальників підпалив себе. Фото і відео

У п'ятницю, 5 червня, під стінами Верховної Ради пройшов протестний мітинг проти поліції. Один з мітингувальників підпалив себе, але його встигли загасити.

Як повідомляє кореспондент OBOZREVATEL, мітингувальники вимагали відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Активісти палили фаєри і застосовували вогнегасники.

Під будівлю парламенту перевернули старий поліцейський автомобіль, який розписали гаслами і закликами. За словами мітингувальників, це пам'ятник поліцейському свавіллю і провалу реформи.

Мітинг проти поліції біля ВР ТСН

Активісти вимагали відставки глави МВС, скандуючи "Аваков, геть!". Також на мітингу закликали чесно і відкрито розслідувати кримінальні справи щодо вбивств активістки Катерини Гандзюк і журналіста Павла Шеремета.

Крім того, один з учасників мітингу, житель Нової Каховки Юрій Ляшенко підпалив себе, але поліції вдалося вчасно його загасити. За його словами, він виступив проти рейдерського захоплення. Додамо, що в 2005 році Ляшенко також підпалив себе біля стін Ради.

Юрій Ляшенко підпалив себе під стінами ВР Українська правда

Відзначимо, що сьогодні о 14 годині під стінами Кабінету міністрів повинен пройти ще один мітинг, який організовують KyivPride і "Центр громадянських свобод", – "Проти поліцейського свавілля в Україні".

Юрій Ляшенко підпалив себе під стінами ВР Українська правда

Юрій Ляшенко підпалив себе під стінами ВР Українська правда

Юрій Ляшенко підпалив себе під стінами ВР Українська правда

Мітинг проти поліції біля ВР ТСН

Мітинг проти поліції біля ВР ТСН

Мітинг проти поліції біля ВР ТСН

Мітинг проти поліції біля ВР ТСН

Мітинг проти поліції біля ВР ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков 5 червня виступив з трибуни Верховної ради. Він прозвітував про скандал зі зґвалтуванням в Кагарлику, в якому підозрюють поліцейських, перестрілці в Броварах і вбивстві Кирила Тлялова.