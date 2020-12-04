Під Радою трапилися сутички протестувальників з поліцією. Відео

У п'ятницю, 4 грудня, біля Верховної Ради відбулися сутички учасників рух "SaveФОП!" з поліцією.

Як повідомляє в свій Телеграм-канал журналіст Андрій Павловський, протестуючі перекрили весь урядовий квартал в Києві.

"Підприємці організували черговий масовий протест проти введення касових апаратів. Сутичка з правоохоронцями почалася через те, що ФОПи прийняли за депутата перехожого при тому, що в кількох метрах від цієї події стоїть ціла група нардепів "Слуги народу", зокрема впізнаваний Микола Тищенко, але до них поки люди не підходять", – повідомив він.

Нагадаємо, що 4 грудня рух "SaveФОП!" влаштувало протестну акцію "Податковий майдан" під будівлею парламенту. Мітингувальники вимагали скасування карантинних обмежень для малого і мікробізнесу, а також прийняти законопроєкти №3853-1(2) і 3993 про податкові пільги.

У пресслужбі поліції Києва OBOZREVATEL повідомили, що на даний момент затриманих немає.

Поліція на мітингу біля стін ВР

Поліція посилила охорону у ВР

Поліція в урядовому кварталі

Мітинг під стінами ВР

Протестуючі біля Ради

Поліція охороняє будівлю Ради

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