Під Радою трапилися сутички протестувальників з поліцією. Відео
У п'ятницю, 4 грудня, біля Верховної Ради відбулися сутички учасників рух "SaveФОП!" з поліцією.
Як повідомляє в свій Телеграм-канал журналіст Андрій Павловський, протестуючі перекрили весь урядовий квартал в Києві.
"Підприємці організували черговий масовий протест проти введення касових апаратів. Сутичка з правоохоронцями почалася через те, що ФОПи прийняли за депутата перехожого при тому, що в кількох метрах від цієї події стоїть ціла група нардепів "Слуги народу", зокрема впізнаваний Микола Тищенко, але до них поки люди не підходять", – повідомив він.
Нагадаємо, що 4 грудня рух "SaveФОП!" влаштувало протестну акцію "Податковий майдан" під будівлею парламенту. Мітингувальники вимагали скасування карантинних обмежень для малого і мікробізнесу, а також прийняти законопроєкти №3853-1(2) і 3993 про податкові пільги.
У пресслужбі поліції Києва OBOZREVATEL повідомили, що на даний момент затриманих немає.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
2 грудня під Верховною Радою також протестували ФОП і представники профспілок.
Протести під стінами парламенту були і 1 грудня. Тоді учасники податкового "майдану" навіть перекрили рух в урядовому кварталі.
В той день Рада пішла їм назустріч і відстрочила введення касових апаратів для ФОП на січень 2022 року.
Додамо, що 3 грудня профспілки вийшли на масову акцію протесту під Верховну Раду. Учасники мітингу вимагали відкликати з парламенту законопрєкти, які вони вважають антисоціальними та антипрофспілковими.