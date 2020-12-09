Під Офісом президента зажадали "дезінфекції Банкової" і звільнення Єрмака з його заступником. Фото та відео

Активісти 9 грудня провели акцію "Дезінфекція Банкової" під будівлею Офісу президента.

Демонстранти зажадали звільнення голови ОП Андрія Єрмака і його заступника Олега Татарова, яких вони віднесли до "коррупірованних чиновників", пише "Страна" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Всього, за підрахунками видання, в акції взяли участь близько 100 осіб.

Як зазначає PavlovskyNews, серед демонстрантів був позаштатний агент Національного антикорупційного бюро Євген Шевченко. Він разом з ще однією людиною запалив фаєри.

Також активісти принесли до входу в будівлю Офісу президента миючі засоби.

Зазначимо, що акція проводилася в Міжнародний день боротьби з корупцією, який щороку відзначається 9 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олег Татаров фігурує в розслідуванні Національного антикорупційного бюро про заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України.

За даними журналіста Юрія Бутусова, підозру Татарову мали вручити ще 28 листопада, але цей крок нібито заблокував суддя Вищого антикорупційного суду.

Також в НАБУ заявили про тиск на слідство з боку Офісу генерального прокурора.

Зі свого боку журналісти з'ясували, що після призначення Татарова компанія його тестя отримала 1,5 га землі вартістю близько 32 млн грн в Києві.