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19 вересня • оновлено в 21:46
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Під Офісом президента мітингували проти "формули Штайнмаєра": Зеленському озвучили вимоги

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Під Офісом президента в Києві 19 вересня пройшла акція із закликом до голови України Володимира Зеленського не погоджуватися на зустрічі "нормандського формату" на "формулу Штайнмаєра".

На мітингу зібралися кілька сотень людей, передає "Інтерфакс-Україна" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Акція пройшла під гаслом "Нормандська змова – державна зрада" без використання будь-якої партійної символіки.

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Протест у Києві

Протест у Києві

Скрін відео

Мітингувальники висловили побоювання того, що реалізація "формули Штайнмаєра" призведе до втрати Україною державного суверенітету, а вибори на Донбасі пройдуть "під дулами російських автоматів".

Учасники акції вважають, що українська влада повинна домагатися в Мінському процесі спочатку повного та стабільного припинення бойових дій, виведення російських військ і роззброєння НВФ, потім передачі контролю над кордоном Україні або миротворцям ООН і ОБСЄ з подальшою передачею Україні. Тільки після цього можливе проведення виборів за українським законодавством.

"Ми вимагаємо не підписувати капітуляційних угод із Путіним, за жодних обставин не імплементувати "формулу Штайнмаєра", не погоджуватися на узаконення проросійської автономії Донбасу й амністію для бойовиків", – йдеться в заяві організаторів акції.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше росЗМІ поширили інформацію про те, що Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмаєра".

  • Міністр закордонних справ Вадим Пристайко же заявив, що погодився на "формулу Штайнмаєра" ще 2 вересня.

  • В Офісі президента України Володимира Зеленського на це відповіли, що нічого не знають про узгодження формули.

  • Також була озвучена позиція представника України в Мінську, другого президента Леоніда Кучми. Його прес-секретар заявила, що Україна не має заперечень, якщо будуть виконані всі вимоги Мінська

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Теми
Новини Києва та Київської області Акції протесту в Києві Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Теги
Формула Штайнмаєра переговори щодо Донбасу протест Офіс президента політика
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ОНИКІЙ Панас
ОНИКІЙ Панас
Как можно хотя и приблизиться до П, может еще подасть ему руку человеку, у которого руки в крови. Как можно звонить человеку подлости, коварства, разбоя, глобальних мирових зазрений воплощения подлости и коварства
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Проскурка Вадим
Проскурка Вадим
Мос##ли! Где в вашей Раше Находился Русский Край? Там, где сами корни ваши, Где родной Улус-Сарай? Вы спросите Мос##витов, Где их родина зарыта, Что есть Тверь, а что Сызрáнь? Может вспомнит русский Вань, Где была Тмутаракань? Чудя, Веся, Кострома, Адыгея, Бугульма, Ханты, Манси, Коми, Пермь, Где же ваша руська спермь? Где ваш славный Русскій Міръ? Вот Булгарин, вот Башкир, Вот Кирсан – FIDE охальник, Друг степей, Калмык начальник. Где же Русса? Я гляжу Сквозь лупý – не нахожу. Вижу только Угро-финнов, Тюрков, Готов, Сарацинов… Наровчат, Тамбов, Ростов, Град Саратов, Углич, Псков, Степь Ногайскую, Мещеря, Кипчаков и землю Меря… Где же Роська слобода, Подевалася куда? И схожу с ума Я тихо, Речки, веси, города: Муром, Пенза, Шеманиха, Сура, Учма, Вологдá… Слов славянских – единицы, Узкоглазые девицы, Аки, оки, всё – Орда. Нéя, Шáрья – непонятка, Кúнешма, Чухлόма, Вятка, Бологое, Свирь и Мга… Что-то руського в них мало, Тут когда-нибудь ступала Вще славянская нога? Чьих кровей мос##льски дети? Может, ваши предки – Yeti? Кругом едет голова: Суздаль, Лохово, Москва, Nicht verstehen: что значат эти Всем ″знакомые″ слова? Вижу Финнов, море Финнов, Мо##овит – он тоже Финн, Значит он нам – не родына, И, вообще, - не Славянин. Вот беда – во всём Москόве, Славянина не сыскать, Нету в вас славянской крови Веся, Чудя, Меря, Вять… Мос##ли! Где в вашей Раше Почивают предки ваши?.. Ввеки не было земли, Где Славяне-Мос##ли, Жили славно, не тужили, Лес кресили, щи варили, Потому, что Мс##витин – Угро-финн, не Славянин. Русы – это Украинцы, А совсем не Мос##ли, А у вас, златоордынцев, Нету собственной земли. Вы такие же Славяне, Как Арабы – Египтяне, А Каманчи – Англичане, Как в Тунисе все Французы, Словно родом из Тулузы. Ваши русские цари, Чингисиды-лопарú: Смесь потомков Чингисхана, С финским лыком и удой, С финским мишкой и лаптями И козлиной бородой. Убирайтесь из Европы, В край, откуда вы пришли, Уносите ваши жопы, В вашу землю, Мос##ли! 2014г Valery Bor
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филипп филипыч
филипп филипыч
естественно это организовали те кто заинтересован в продолжении войны. раз. тактика которую они озвучивают за 5 лет ситуацию не изменила. два. их осталось очень мало. три. этих трех пунктов уде достаточно что бы послать их на хутор))
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