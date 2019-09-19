Під Офісом президента мітингували проти "формули Штайнмаєра": Зеленському озвучили вимоги

Під Офісом президента в Києві 19 вересня пройшла акція із закликом до голови України Володимира Зеленського не погоджуватися на зустрічі "нормандського формату" на "формулу Штайнмаєра".

На мітингу зібралися кілька сотень людей, передає "Інтерфакс-Україна" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Акція пройшла під гаслом "Нормандська змова – державна зрада" без використання будь-якої партійної символіки.

Протест у Києві Скрін відео

Мітингувальники висловили побоювання того, що реалізація "формули Штайнмаєра" призведе до втрати Україною державного суверенітету, а вибори на Донбасі пройдуть "під дулами російських автоматів".

Учасники акції вважають, що українська влада повинна домагатися в Мінському процесі спочатку повного та стабільного припинення бойових дій, виведення російських військ і роззброєння НВФ, потім передачі контролю над кордоном Україні або миротворцям ООН і ОБСЄ з подальшою передачею Україні. Тільки після цього можливе проведення виборів за українським законодавством.

"Ми вимагаємо не підписувати капітуляційних угод із Путіним, за жодних обставин не імплементувати "формулу Штайнмаєра", не погоджуватися на узаконення проросійської автономії Донбасу й амністію для бойовиків", – йдеться в заяві організаторів акції.

Зараз під Офісом президента! Нагадування для Деяк, что Україна понад усе! pic.twitter.com/0afk0rbsYG - Alex Petrov (@Punisher_Cat) September 19, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше росЗМІ поширили інформацію про те, що Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмаєра".

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко же заявив, що погодився на "формулу Штайнмаєра" ще 2 вересня.

В Офісі президента України Володимира Зеленського на це відповіли, що нічого не знають про узгодження формули.

Також була озвучена позиція представника України в Мінську, другого президента Леоніда Кучми. Його прес-секретар заявила, що Україна не має заперечень, якщо будуть виконані всі вимоги Мінська

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