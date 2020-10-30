Під КСУ затіяли акцію протесту: будівлю оточили силовики зі спецтехнікою. Фото і відео

У п'ятницю, 30 жовтня, під будівлею Конституційного суду України відбувається акція протесту проти рішення про скасування відповідальності за незаконне збагачення.

Акцію під назвою "Відправимо суддів-зрадників КСУ до Ростова" організували такі організації як "Центр протидії корупції", "Рух опору капітуляції", Transparency International Ukraine, Автомайдан та інші (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

За даними "Сегодня", будівлю КСУ оточили спецтехніка і близько 650 силовиків.

Також до будівлі суду під'їхали пожежні машини та швидка допомога.

Як писав OBOZREVATEL: