Папка за 720 грн і театральні меблі: журналісти проаналізували закупівлі "Феофанії"

Лікарня "Феофанія", де зараз лікуються від коронавірусу президент Володимир Зеленський і глава його офісу Андрій Єрмак, витрачає значні суми на своє утримання, які не завжди виправдані.

Про це пише "Апостроф" посилаючись на дані в системі держзакупівель Prozorro. Результати аналізу тендерів показали, що установа здійснювала часов дивні придбання, наприклад, папку за 720 гривень.

"У вересні лікарня оголошувала тендер на покупку папки за 720 гривень. В листопаді "Феофанія" замовила комплект чохлів на офісні стільці "Солодкий сон" по 3750 гривень. Освіжувачі повітря, бритвені верстати, автомобільні запчастини і навіть бензопила – ось позиції, на які любить витрачати "Феофанія" гроші з бюджету. І на десерт: в лютому минулого року лікарня замовила 66 театральних крісел, два дивани і кілька столів на загальну суму 1,2 мільйона гривень", – зазначає видання.

Також, згідно зі звітністю за 2019 рік, в штаті лікарні 30 бухгалтерів.

"Стає цілком зрозумілим той факт, чому при такій фінансовій політиці "Феофанія" не поспішає укладати контракти з Національною службою здоров'я", – підкреслює видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Комітет Верховної Ради з питань бюджету погодився додатково виділити 10 мільйонів гривень на ПЛР-тести і засоби індивідуального захисту для Державного управління справами, у веденні якого зокрема "Феофанія".