Пальчевський вийде до другого туру – Карасьов

На тлі битви компроматів Пальчевський виглядає краще інших кандидатів в мери, заявив Вадим Карасьов.

Таку думку відомий політолог висловив виданню "Економічні новини", коментуючи передвиборчу ситуацію в Києві.

"Я схиляюся до того, що все-таки Пальчевський вийде в другий тур. Раніше я в цьому сумнівався і говорив, що ще можуть бути претенденти. Але з огляду на те, який серйозний компромат останнім часом йде на останнього, думаю, що саме його зараз розглядають як реального гравця по виходу до другого туру", – вважає він.

Також Вадим Карасьов припускає, що суспільство очікує брудна інформаційна кампанія, яка може відбитися на рейтингу кандидатів.

"Не виключено, що за час, що залишився до виборів варто очікувати і серйозного вкидання компромату. В тому числі, компромату і на Кличка. Тому що за Київ йде дуже серйозна боротьба. Так що нам всім необхідно приготуватися до того, що можуть викинути якісь "чорні" і інші архіви. Або просто пройде чорно-піарна хвиля. Але якщо і буде другий тур, то вийде Пальчевський", – резюмує експерт.

Раніше у Пальчевського розповіли, як збираються рятувати значимі місця Києва.