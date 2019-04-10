Організатором мітингу під офісом Зеленського виявився депутат від БПП

Одним з організаторів мітингу під офісом кандидата у президенти Володимира Зеленського виявився депутат з фракції "Блоку Петра Порошенка" Анатолій Шевченко.

Як повідомляє "Українська правда", одним із заявників акції був "Союз офіцерів України", головою якого є Шевченко Анатолій Вікторович, — 62-річний депутат Василівського районного ради Запорізької області, член фракції "БПП".

Журналістам Шевченко підтвердив, що причетний до акції під офісом Зеленського. Він додав, що наразі організатори акції принесли команді кандидата "заяви про розкрадання державних грошей на мільярди".

Згідно з даними на сторінці в соцмережах, Шевченко значиться як голова Запорізької обласної ГО Союзу офіцерів України, керівник південного регіону України ГО "Українського комітету по боротьбі з корупцією" та активний учасник Революції Гідності.

На сайті "Союзу офіцерів" у 2014 році Шевченка називали "капітаном запасу Міністерства внутрішніх справ". У 2012 році він також балотувався до Верховної Ради від партії "Удар" Віталія Кличка.

Анатолій Шевченко

Ще один організатор заходу — голова Всеукраїнської профспілки працівників сфер комп'ютерної та інформаційної технологій. Видання пише, що головою Спілки значиться Олександр Товстенко, який на початку 2019 року писав скаргу на главу Національної громадської телерадіокомпанії Зураба Аласанію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 квітня у Києві під офісом кандидата у президенти Володимира Зеленського на акцію зібралася велика група людей.

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