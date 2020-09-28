ОПЗЖ висунула до Київради ексчиновника "Укргазбанку", звинуваченого у привласненні 39 млн грн

Від партії "Опозиційна платформа – За життя" до Київської міської ради балотується колишній заступник голови правлiння "Укргазбанку" Сергій Маломуж, підозрюваний у привласненні 39 млн гривень із державного бюджету.

Як повідомляється на офіційному сайті Київради, Маломуж йде на вибори під другим номером у виборчому окрузі №1 (Голосіївський район), а також під 36-м номером у єдиному виборчому списку Київської міської організації ОПЗЖ (щоб подивитися документи, доскрольте до кінця сторінки).

Згідно з кримінальним провадженням №757/39857/19-к, яке розглядає Святошинський районний суд Києва, протягом 2008-2009 років Маломуж, за попередньою змовою з іншим заступником голови правління "Укргазбанку" Олексієм Омельяненком і керівником підприємства, організував схему з виведення державних коштів.

"Шляхом перерахування коштів за оренду приміщень, якими фактично банк не користувався, і проведення в них ремонту на рахунки заздалегідь створеного підконтрольного підприємства було перераховано 39 млн грн", – повідомили в Департаменті захисту економіки.

Суд визначив підозрюваному альтернативний запобіжний захід у вигляді застави – 90 млн гривень. Омельяненку було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави – 960 500 гривень, а керівнику комерційної структури – домашній арешт.

У листопаді 2018 року Генеральна прокуратура завершила розслідування відносно колишніх керівників "Укргазбанку" про розкрадання державних коштів. Наразі справа розглядається в суді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ОПЗЖ висунула кандидатом у Краматорську 19-річного сина народної депутатки від ОПЗЖ Наталії Королевської.